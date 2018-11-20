Кожемяко зарегистрировали кандидатом в губернаторы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя — РИА Новости. Региональный избирком во вторник зарегистрировал самовыдвиженца, врио главы Приморья Олега Кожемяко кандидатом на выборы губернатора края, сообщил РИА Новости представитель комиссии.

"Сегодня на заседании избиркома принято решение зарегистрировать кандидатом в губернаторы Приморья Кожемяко", — сказал собеседник.

Избирком Приморья в понедельник зарегистрировал Игоря Степаненко, выдвинутого региональным отделением политической партии "Патриоты России", кандидатом в губернаторы региона. В воскресенье комиссия приняла решение о регистрации председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Розы Чемерис, выдвинутой партией "За женщин России".

В воскресенье избирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Кроме Чемерис и Степаненко документы подали самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Алексей Тимченко от Партии роста, депутат ГД Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженцы Виктор Васильев и Павел Михальченков, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь от партии "Зеленые", самовыдвиженец, коммунист Андрей Ищенко, Виктор Старицын от "Коммунистической партии социальной справедливости" и самовыдвиженец Александр Коваленко.

У Кожемяко большой опыт руководства регионами: в 2005-2007 году он возглавлял Корякский автономный округ, после работал губернатором Приамурья и Сахалина. Окончательный список допущенных к выборам станет известен 25 ноября – после того, как избирком проверит документы и собранные подписи всех выдвинутых кандидатов, сдавших документы на регистрацию.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.