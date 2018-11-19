Путин поблагодарил Эрдогана за реализацию "Турецкого потока"

15:3419.11.2018
(обновлено: 15:46 19.11.2018)
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СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за политическую волю и мужество в реализации "Турецкого потока".
"Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную политическую волю и мужество. Почему? Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются", — сказал Путин на церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока".
Зал встретил слова российского лидера овациями. Путин также поблагодарил всех участников проекта.