Путин поблагодарил Эрдогана за реализацию "Турецкого потока"

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото

СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за политическую волю и мужество в реализации "Турецкого потока".

"Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную политическую волю и мужество. Почему? Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются", — сказал Путин на церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока".

Зал встретил слова российского лидера овациями. Путин также поблагодарил всех участников проекта.