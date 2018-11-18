В Кремле исключили автоматическую передачу Курильских островов Японии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости достижения компромисса в курильском вопросе между Москвой и Токио.

"Безусловно, потребуется компромисс <…>, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон", — заявил Песков в эфире телеканала "Россия-1".

При этом он подчеркнул, что российский лидер и японский премьер находятся в постоянном диалоге, а на повестке их переговоров стоит множество совместных проектов. Он также высоко оценил интенсивность контактов между лидерами двух государств.

Кроме того, Песков напомнил о невозможности заключения каких-либо "сепаратных сделок" по вопросу Курильских островов. Он подчеркнул, что принятие советско-японской декларации 1956 года не означает автоматической передачи Японии острова Шикотан и группы островов Хабомаи.

Пресс-секретарь президента также отметил особую важность вопроса о размещении американских баз на островах в случае их передачи.

Песков подчеркнул, что, несмотря на всю сложность заключения мирного договора с Японией, этот вопрос может быть решен.

Переговоры с Японией

В сентябре во время Восточного экономического форума Владимир Путин предложил японской стороне заключить мирный договор без предварительных условий. В ответ премьер-министр Синдзо Абэ пояснил, что Токио не может согласиться на это.

При этом в Японии предложение российского лидера расценили как желание сдвинуть буксующие переговоры с мертвой точки.

На минувшей неделе японские СМИ сообщили, что Абе хочет предложить Путину ускорить переговоры по решению территориального вопроса. По информации газеты "Майнити", речь шла о перспективах достижения мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу, Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Абэ намерен подписать мирный договор до конца премьерского срока, который истечет осенью 2012 года.

Территориальный вопрос

Отношения России и Японии долгое время омрачает отсутствие мирного договора по окончанию Второй мировой войны.

Японская сторона претендует на четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году стороны подписали Совместную декларацию.

Россия рассчитывала, что документ поставит точку в споре, однако в Японии посчитали соглашение лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.