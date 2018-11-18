Митволь подал документы на регистрацию кандидатом в главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Экс-префект Северного административного округа Москвы, бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь в воскресенье подал в избирком Приморья документы на регистрацию кандидатом на выборы губернатора края, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Наталья Камаева.

Олег Митволь выдвинулся на выборы от партии "Зеленые".

"Сегодня Митволь принес документы на регистрацию кандидатом", — сказала Камаева.

Ранее документы на регистрацию подали самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией "За женщин России", Игорь Степаненко от "Патриотов России", Алексей Тимченко от Партии роста, Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженцы Виктор Васильев и Павел Михальченков.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. Выдвижение кандидатов на них началось 26 октября. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.

На пост главы региона выдвинулось 22 кандидата, из них 12 самовыдвиженцев. Один самовыдвиженец — Вячеслав Гнездилов — в понедельник снял свою кандидатуру с выборов. Выдвижение завершится 18 ноября.

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