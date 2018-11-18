Совфед предложил назначить Орлову аудитором Счетной палаты

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Совет Федерации направил президенту предложение о назначении экс-главы Владимирской области Светланы Орловой на должность аудитора Счетной палаты, сообщил РИА Новости в воскресенье глава бюджетного комитета верхней палаты парламента Сергей Рябухин.

Половину состава Счетной палаты назначает Госдума, половину — Совет Федерации. Кандидатуры вносит президент.

"Наш комитет предложил кандидатуру Светланы Орловой, позицию комитета поддержал совет палаты и своё решение направил президенту", — сказал сенатор.

"Ждём внесения кандидатуры на пост аудитора до 21 ноября", — добавил Рябухин.

Ранее замглавы комитета Елена Перминова сообщила РИА Новости, что если президент согласится с предложением сенаторов и внесет на утверждение кандидатуру Орловой, этот вопрос может быть рассмотрен 21 ноября на заседании комитета, а затем 23 ноября на заседании всей палаты.