Российские парламентарии обсудили с депутатами ЕП кибербезопасность

БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Делегация Федерального собрания РФ обсудила с депутатами Европарламента проблемы кибербезопасности и киберпреступности на консультациях в столице Сербии, сообщил в субботу РИА Новости глава группы по связям с Европейским парламентом в Совете Федерации Андрей Климов.

Третий раз в Белграде состоялся цикл встреч, называемый "Белградские консультации", которые проходят в рамках взаимодействия депутатов Европейского парламента и депутатов и сенаторов РФ. В них вместе с российской делегацией участвовали депутаты из Германии, Австрии, Болгарии и Финляндии, многие из которых, по словам Климова, "занимают высокие посты в Европейском парламенте".

"Это, на самом деле, единственная сегодня регулярная площадка для прямого обмена мнениями между нашими парламентариями после того, как целый ряд моих коллег были включены в разного рода списки, и после того, как фактически была заморожена работа комитета парламентского сотрудничества Россия-ЕС", — заявил сенатор агентству.

Он отметил, что благодаря тому, что Белград не вводил антироссийских санкций и доступен для любого депутата Европарламента, эта площадка "стала сегодня единственным островком здравого смысла, где можно обсуждать очень серьезные темы предельно откровенно и профессионально".

"В этот раз мы взяли за основу три фактически важные темы: две темы касаются новых вызовов ХХI века и, главным образом, вызовов в сфере информационно-компьютерных технологий. Говорили сначала о так называемом "цифровом будущем" и тех проблемах, которые там есть, в том числе для законодателей наших государств. А второе – это кибербезопасность и киберпреступность", — уточнил Климов.

По его словам, состоявшийся разговор был "очень серьезным и очень профессиональным". Третьей темой встреч стали грядущие в мае 2019 года выборы в Европейский парламент и продолжение межпарламентских отношений после них.

"Было решено, что кто бы ни был избран народами соответствующих государств, мы должны этот формат продолжать до тех пор, пока не заработает в нормальном режиме комитет парламентского сотрудничества Россия-ЕС", — резюмировал глава делегации РФ.