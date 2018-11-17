Российские парламентарии обсудили с депутатами ЕП кибербезопасность

БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Делегация Федерального собрания РФ обсудила с депутатами Европарламента проблемы кибербезопасности и киберпреступности на консультациях в столице Сербии, сообщил в субботу РИА Новости глава группы по связям с Европейским парламентом в Совете Федерации Андрей Климов.
"Это, на самом деле, единственная сегодня регулярная площадка для прямого обмена мнениями между нашими парламентариями после того, как целый ряд моих коллег были включены в разного рода списки, и после того, как фактически была заморожена работа комитета парламентского сотрудничества Россия-ЕС", — заявил сенатор агентству.
"В этот раз мы взяли за основу три фактически важные темы: две темы касаются новых вызовов ХХI века и, главным образом, вызовов в сфере информационно-компьютерных технологий. Говорили сначала о так называемом "цифровом будущем" и тех проблемах, которые там есть, в том числе для законодателей наших государств. А второе – это кибербезопасность и киберпреступность", — уточнил Климов.
"Было решено, что кто бы ни был избран народами соответствующих государств, мы должны этот формат продолжать до тех пор, пока не заработает в нормальном режиме комитет парламентского сотрудничества Россия-ЕС", — резюмировал глава делегации РФ.