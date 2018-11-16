Слуцкий предложил миссии ООН помощь с организацией поездки в Крым

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Представителям Организации объединенных наций (ООН) стоит побывать в Крыму и получить представление о жизни на полуострове, прежде чем принимать проект резолюции по нарушению прав человека в регионе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, добавив, что готов помочь в организации поездки.

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, ранее принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. В этом году число стран, проголосовавших за, составило 67, против — 26, воздержавшихся стало больше — 82. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 государств, против — 26, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.

"Что сказать? Снова предвзято, снова вслепую и на основе неподтвержденных выводов. Прежде чем соглашаться с голословными обвинениями России во всевозможных злодеяниях, оккупации и ухудшении прав человека, представителям Организации объединенных наций, считаю, стоило бы побывать в Крыму, посмотреть, как живет его население, и пообщаться с простыми гражданами, как до этого сделали многие европейские делегации", — заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, представители ООН могли бы составить для себя объективное мнение о жизни на полуострове, а история с подобными пустыми резолюциями завершилась бы навсегда.

"Со своей стороны, если потребуется, готов оказать любое содействие в посещении полуострова миссии ООН", — заключил глава думского комитета.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".