Кравченко ушел с поста заместителя министра энергетики

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко покинул пост, написав заявление по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Он написал заявление по собственному желанию", — сообщили в министерстве.

Кравченко курировал вопросы развития электроэнергетики, а именно — занимался нормативно-правовым регулированием сферы электроэнергетики, а также вопросами теплоснабжения в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, курировал вопросы ценовой, в том числе тарифной, политики, снижения издержек в энергетике, экологической политики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На должность заместителя Минэнерго РФ был назначен в 2013 году. До этого в 2012-2013 годах был председателем правления регулятора энергорынков ассоциации "НП Совет рынка".