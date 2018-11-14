Собянин поблагодарил журналистов за помощь московским властям

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил журналистов за помощь городским властям в работе с населением и в нахождении верных управленческих решений.

"Я от всего сердца благодарю вас за помощь, которую вы оказываете в работе по информированию жителей города, за оказание помощи в нахождении тех или иных решений. Спасибо вам большое!" — сказал Собянин, выступая в среду на торжественном вечере, посвященном 100-летию Союза журналистов России.

По его словам, СМИ позволяют правительству города оперативно получать от москвичей реакцию на те или иные решения, проекты.

"Сегодня без журналистов я лично не понимаю, как можно работать в таком городе, как Москва, с 12 миллионами жителей. Не понимаю, как можно донести до москвичей свою позицию без вашей помощи, как можно быстро получить от москвичей реакцию на то, что делается в городе. Пусть эта реакция не всегда нравится", — отметил мэр.

Он подчеркнул, что у журналистов и властей в Москве есть общая задача — сделать город "добрее, лучше, красивее".

"Большевики, видимо, хорошо понимали значимость журналистов для судеб нашей страны, если в 1918 году в очень беспокойные времена создали этот союз. Наверное, вряд ли они могли предположить, что 100-летие будут праздновать не в коммунистической России, а в капиталистической. И вряд ли они могли предположить, что только в Москве журналистов будет в пять раз больше, чем во всей России в 1918 году", — сказал Собянин, поздравляя СЖР со 100-летием.