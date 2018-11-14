Развожаев посоветовал новому главе Хакасии сократить расходы на чиновников

КРАСНОЯРСК, 14 ноя — РИА Новости. Врио главы Хакасии Михаил Развожаев посоветовал избранному в воскресенье губернатору региона Валентину Коновалову сократить затраты на госуправление и инвестировать в ЖКХ. Об этом Развожаев сообщил журналистам в Абакане.

"Законно избранный глава может провести реформу госуправления, изменить структуру, оптимизировать количество госслужащих, затраты на госуправление", — сказал Развожаев.

Он также отметил, что необходимо работать с крупными налогоплательщиками по поводу увеличения доходов. Самой важной и болезненной точкой он назвал ЖКХ.

"ЖКХ страдает прежде всего от выпадающих доходов, когда экономически обоснованный тариф такой, что его нельзя покрыть ни сборами с населения, ни платежами из бюджета. Остается большое количество выпадающих доходов, которые не обеспечены никакими ресурсами… Постоянно выплачивать из бюджета средства на поддержку неэффективных сетей, котельных невозможно", — сказал Развожаев.

По его словам, параллельно с составлением экономически обоснованных тарифов необходимо провести глубокие инвестиции в модернизацию отрасли.

В начале октября президент России Владимир Путин назначил Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. На встрече с ним Путин отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. В воскресенье кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии.