МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 ноября в Стамбуле встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по видеосвязи примет участие в церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока", сообщает пресс-служба Кремля.

"Девятнадцатого ноября в Стамбуле президент РФ Путин вместе с президентом Турецкой Республики Эрдоганом примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток" в режиме видеоконференции", — говорится в сообщении.