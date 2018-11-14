КРАСНОЯРСК, 14 ноя — РИА Новости. Два зампреда и два министра правительства Хакасии уволились по собственному желанию, не дожидаясь инаугурации избранного главы республики Валентина Коновалова, сообщила РИА Новости представитель правительства Елена Пересторонина.

"Зампреды правительства Владимир Крафт, Ирина Смолина, министр транспорта и дорожного хозяйства Олег Тропин, министр строительства Валерий Келин уволились по собственному желанию", — сказала собеседница агентства.

Она не уточнила, планируются ли еще увольнения в правительственных структурах.

В воскресенье кандидат от КПРФ Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Коновалова отдали свои голоса 57,57%, против — 41,16%. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

Ранее Коновалов отмечал, что после вступления в должность займется формированием коалиционного правительства на конкурсной основе. Он планировал провести встречи со всеми партиями, представленными в региональном парламенте, общественными организациями, лично встретиться с действующими министрами. Кроме того, он отмечал, что будет изучать дела действующих чиновников и подходить к каждому индивидуально.