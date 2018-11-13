Поклонская призвала "прикрутить кран" активам украинских политиков в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала недопустимым существование в Крыму бизнес-активов украинских политиков, которые не уважают выбор крымчан и ненавидят все, что происходит на полуострове.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ. В список также попали политики, имеющие непосредственное отношение к Крыму. В их числе лидер признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев, а также проживавшие в Крыму до 2014 года Андрей Сенченко, Сергей Куницын, Рефат Чубаров.

"К сожалению, можно с большой долей уверенности говорить, что (вышеуказанные лица) имеют и владеют через родственников, аффилированных и подставных лиц (активами в Крыму). Будучи прокурором Крыма, я начала работу по выявлению таких активов. Не знаю, как она ведется сегодня, но уверена, что этот кран пора прикрутить навсегда. Негоже давать зарабатывать в Крыму тем, кто не уважает выбор крымчан и ненавидит все, что там происходит хорошее и позитивное", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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