Декабрьский съезд ЕР пройдет под трендом обновления, заявили в ЦИК партии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Съезд "Единой России" в декабре пройдет под знаком обновления партии, ее работу следует сделать более эффективной, несмотря на высокие рейтинги, заявил руководитель Центрального исполнительного комитета ЕР Александр Борисов во время выступления на конференции псковского регионального отделения партии, сообщает пресс-служба "Единой России".

"Выступая перед партийцами, он (Борисов) также добавил, что декабрьский съезд "Единой России" пройдет под знаком обновления партии", – говорится в сообщении.

"Несмотря на то, что сегодня социологи фиксируют рост рейтинга "Единой России", нам необходимо думать о том, как сделать нашу партию более эффективной. Общий тренд обновления понятен и не подлежит сомнению: мы должны стать ближе к людям, должны в своей повседневной работе быть представителями большинства, которое за нас голосовало, советоваться с гражданами", – цитирует Борисова пресс-служба партии.

Руководитель ЦИК "Единой России" также добавил, что следует создать систему, которая позволила бы постоянно находиться в контакте с гражданами. "В текущей работе наших депутатских фракций всех уровней необходимо сформировать такую систему, чтобы не от выборов до выборов, а в постоянном режиме советоваться с людьми, получать обратную связь до принятия любых решений, а не после", – приводит слова Борисова пресс-служба. Он добавил, что за этой идеологической установкой должны следовать конкретные партийные решения и нормы.

"Я убежден, что наша партия имеет огромный потенциал развития, самую эффективную кадровую команду на местах, самую разветвленную сеть отделений. Уверен, что мы с вами сможем ответить на все вызовы и показать свою эффективность прежде всего нашим избирателям", – добавил Борисов.

По его словам, он с интересом наблюдает, как "псевдоаналитики" расписывают негативные сценарии для партии. "Интересно наблюдать за дискуссией экспертов, которые в последние месяцы активно обсуждают создание новых партий, разделение "Единой России" и прочие апокалиптические прогнозы. Как говорится, нас забыли спросить", – заявил руководитель ЦИК ЕР.