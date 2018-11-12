В Берлине прошло заседание российско-германской рабочей группы

Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото

Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото

БЕРЛИН, 12 ноя — РИА Новости. Российско-германская рабочая группа высокого уровня по политике безопасности собралась впервые за шесть лет и обсудила Украину, Грузию, Сирию, Иран, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и борьбу с террором, говорится в заявлении МИД Германии по итогам встречи.

"Произошел содержательный обмен мнениями по актуальным темам политики безопасности, контроля над вооружениями и региональных конфликтов. Прежде всего обсуждались темы украинского конфликта, Грузии, договора о РСМД, отношений России и НАТО, конфликт в Сирии, венское соглашение по атому с Ираном и борьба с террором", — сообщает МИД.

Встреча прошла в Берлине. С российской стороны на ней председательствовал первый замминистра иностранных дел Владимир Титов, с немецкой — статс-секретарь немецкого МИД Андреас Михаэлис.

В заявлении МИД Германии указано, что "это было первое заседание этого важного органа за шесть лет".