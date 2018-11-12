Глава минэкологии Башкирии ушел в отставку после критики его работы

УФА, 12 ноя — РИА Новости. Министр экологии Башкирии Ильдар Хадыев покинул пост после критики из-за выявленных прокуратурой многочисленных нарушений в сфере недропользования, сообщила пресс-служба главы республики.

Как отметил на утреннем правительственном совещании представитель природоохранной прокуратуры, министерство практически самоустранилось от контроля за деятельностью недропользователей, не истребовало сведения об условиях пользования лицензиями, объеме добычи и изменении запасов полезных ископаемых. Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что с таким руководителем работать не будет и попросил представить новые кадровые решения.

"Ильдар Хадыев освобожден от должности министра природопользования и экологии Башкирии по собственному желанию", — говорится в сообщении пресс-службы.

Исполняющим обязанности главы ведомства Хабиров назначил Мирхайдара Фатхуллина, который с 2014 по 2018 годы работал советником заместителя председателя правительства Свердловской области.