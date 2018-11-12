В Кремле подтвердили подготовку визита премьера Греции

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Кремле подтверждают подготовку визита премьера Греции Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно, такой визит готовится", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о подготовке поездки.

Визит Ципраса в Москву планировался во второй половине 2018 года, но оказался под вопросом из-за дипломатического конфликта. Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. Шестого августа МИД России объявил о зеркальных ответных мерах. Для подготовки визита Ципраса планировалась поездка в Афины министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ципрас 9 сентября заявил, что сейчас Греция работает над восстановлением отношений с Россией и у него есть приглашение посетить РФ в 2018 году, он надеется, что дипломаты двух стран проработают этот вопрос. Премьер тогда сообщил, что стороны работают "над восстановлением нормальной ситуации и тем, чтобы усилить сотрудничество в ряде областей".