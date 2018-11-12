Кремль считает прошедшие в Хакасии выборы честными, заявил Песков

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Кремль считает прошедшие в Хакасии выборы абсолютно честными и прозрачными, необходимости оценивать их с точки зрения безальтернативности кандидата нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"До тех пор, пока это в рамках действующего электорального законодательства, то, соответственно, здесь нет необходимости что-либо оценивать. Главное, чтобы это были легитимные выборы, а выборы были абсолютно прозрачными, абсолютно честными, поэтому здесь никаких проблем", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает опыт по проведению безальтернативных выборов в регионах на примере Хакасии.

В воскресенье кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Коновалова отдали свои голоса 101 405 человек (57,57%), против — 72 498 (41,16%). В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.