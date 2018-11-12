Совет Думы направил президенту предложения по кандидатам в Счетную палату

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Совет Думы решил направить президенту предложения по кандидатам в аудиторы Счетной палаты России — это Дмитрий Зайцев и Алексей Каульбарс, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Половину состава Счетной палаты назначает Госдума, половину — Совет Федерации. Кандидатуры вносит президент. Госдума на прошлой неделе досрочно освободила от должностей аудиторов Счетной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова, на вакантные кресла фракция "Единая Россия" предложила назначить Зайцева и Каульбарса.

"Совет Государственной думы в соответствии с регламентом принял решение направить президенту Российской Федерации предложения по кандидатурам на должность аудиторов Счетной палаты РФ. Фракция "Единая Россия" предложила Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты РФ", — сказал Володин журналистам в понедельник.

По мнению спикера, "при принятии решения по формированию Счетной палаты в первую очередь необходимо исходить из профессиональных качеств кандидатов".

"Дмитрий Александрович Зайцев и Алексей Александрович Каульбарс имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах. Это было определяющим при принятии решения по этим кандидатурам", — сказал политик.