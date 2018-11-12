Путин пока не планирует встречаться с Ким Чен Ыном

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В ближайших планах президента России Владимира Путина пока нет встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник.

"Нет, не будет. Лидер Северной Кореи, наверное, и не будет на этом саммите. Нет", — сказал Песков.

Девятнадцатого октября заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов сообщал, что дата встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына согласовывается, работа по подготовке встречи лидеров продолжается

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча президента Путина и Ким Чен Ына в этом году стоит на повестке дня, однако договоренности о времени и месте переговоров пока не достигнуты.