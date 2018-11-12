Песков не видит предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки"

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Для проведения встречи лидеров "нормандской четверки" пока нет предпосылок, отсутствуют даже намеки на ее возможную результативность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник.

"Нет, не предполагалось. Собственно, для обсуждения в рамках "нормандской четверки" пока нет необходимой почвы, нет предпосылок, отсутствуют даже намеки на возможную результативность. И поэтому это уже отдельная встреча, которая прошла без Путина", — сказал Песков на просьбу уточнить, предполагалось ли изначально присутствие Путина на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко в Париже, в ходе которой они обсуждали выборы в Донбассе.