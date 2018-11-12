Путин провел совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, проинформировал о контактах с коллегами в Париже и обсудил предстоящую поездку в Сингапур, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент также уже провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", — сообщил Песков журналистам в понедельник.

Он отметил, что на совещании присутствовали глава российского правительства Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Обсуждались различные текущие вопросы внутрироссийской повестки дня социально-экономические. Путин информировал участников совещания о некоторых кратких контактах, которые он имел со своими коллегами на полях мероприятий, состоявшихся вчера в Париже. И, кроме того, участники также обсудили ряд вопросов в контексте подготовки к начинающемуся завтра государственному визиту президента России в Сингапур, а также саммитам Россия-АСЕАН и ВАС — Восточноазиатский саммит", — сообщил пресс-секретарь президента РФ в понедельник журналистам.