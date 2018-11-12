МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" предлагает на должности аудиторов Счетной палаты РФ кандидатуры государственных советников РФ Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса, сообщил глава фракции ЕР Сергей Неверов.

"Сегодня на президиуме фракции мы рассмотрели предложение по тем кандидатам, которые будем вносить мы. Я их представлю, они здесь присутствуют: это Зайцев Дмитрий Александрович, который является действительным государственным советником РФ и сегодня работает в Счётной палате, Каульбарс Алексей Александрович, который также является действительным государственным советником РФ второго класса, работает сегодня в Счётной палате", — сказал Неверов журналистам в понедельник.

Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что на рассмотрение поступили представления за подписью президента РФ Владимира Путина о досрочном освобождении от должности аудиторов Счетной палаты РФ Владимира Катренко и Александра Жданькова. Госдума на прошлой неделе освободила их от должности.

Замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова ранее сообщила РИА Новости, что Совфед намерен предложить президенту назначить аудитором Счетной палаты экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову.

По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, Зайцев и Каульбарс обладают глубокими профессиональными знаниями, опытом работы в правительственных и контрольных структурах.

"В дальнейшем мы будем максимум внимания уделять контролю за реализацией национальных проектов и, конечно, бюджета", — сказал Жуков.