МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" предлагает на должности аудиторов Счетной палаты РФ кандидатуры государственных советников РФ Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса, сообщил глава фракции ЕР Сергей Неверов.
Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что на рассмотрение поступили представления за подписью президента РФ Владимира Путина о досрочном освобождении от должности аудиторов Счетной палаты РФ Владимира Катренко и Александра Жданькова. Госдума на прошлой неделе освободила их от должности.
Замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова ранее сообщила РИА Новости, что Совфед намерен предложить президенту назначить аудитором Счетной палаты экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову.
По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, Зайцев и Каульбарс обладают глубокими профессиональными знаниями, опытом работы в правительственных и контрольных структурах.
"В дальнейшем мы будем максимум внимания уделять контролю за реализацией национальных проектов и, конечно, бюджета", — сказал Жуков.