Врио главы Хакасии подвел итоги работы в республике

АБАКАН, 12 ноя — РИА Новости. Врио главы Хакасии Михаил Развожаев оценил свою работу в республике как напряженную и честную и отметил, что выполнил поставленную задачу.

В начале октября президент России Владимир Путин назначил Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. На встрече с ним Путин отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. Президент пообещал, что после этого вернет Развожаева в Москву и предложит ему работу в федеральных структурах.

"Что касается моей работы здесь, то я честно сделал то, что должен был, уборочная кампания завершилась, отопительный сезон был взят под контроль и сейчас продолжается жесткий контроль всех ситуаций. Я уже неоднократно говорил, что коммунальная инфраструктура требует гораздо больших инвестиций, чем республика может себе позволить, поэтому в оперативном режиме все приходится контролировать. Но сейчас нормативный запас уже сформирован", — сказал Развожаев журналистам в Абакане.

В воскресенье кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Коновалова отдали свои голоса 101 405 человек (57,57%), против — 72 498 (41,16%). В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.