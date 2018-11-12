Врио главы Хакасии собирается уехать в Москву

АБАКАН, 12 ноя — РИА Новости. Врио главы Хакасии Михаил Развожаев рассказал, что в ближайшее время намерен улететь в Москву, но предложений о работе пока не получал.

В начале октября президент России Владимир Путин назначил Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. На встрече с ним Путин отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. Президент пообещал, что после этого вернет Развожаева в Москву и предложит ему работу в федеральных структурах.

"Прежде всего, я поеду в Москву к своей семье, потому что пять недель были непростые. Пока никаких предложений (о работе – ред.) не поступало. Сейчас есть желание недельку перевести дух, а потом будем смотреть", — сказал Развожаев журналистам в Абакане.

В воскресенье кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Коновалова отдали свои голоса 101 405 человек (57,57%), против — 72 498 (41,16%). В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.