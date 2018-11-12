Кабул не собирался посылать делегацию на встречу в Москву, заявили в МИД

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Кабул изначально не предполагал посылать официальную делегацию на встречу в Москву, поэтому направил представителей Высшего совета мира Афганистана, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

При этом он подчеркнул, что руководство этого совета назначается все-таки официальным Кабулом.

"В завершение октября афганское руководство, продолжая требовать прямых переговоров, заявило, и об этом сказал сам (президент Афганистана) Ашраф Гани в телефонном разговоре с Лавровым, что он не готов направить на встречу (в Москву) официальную делегацию, но предлагает послать туда делегацию Высшего совета мира Афганистана. Организация формально считается общественно-политической, но руководство совета назначается президентом Афганистана" — сказал Кабулов на пресс-конференции в Москве.

Встреча "Московского формата" по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Участие в конференции принял Высший совет мира Афганистана, который, как сообщал афганский МИД, не представляет правительство страны.