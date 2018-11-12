Итоги выборов главы Хакасии подведут в течение десяти дней

АБАКАН, 12 ноя — РИА Новости. Окончательные итоги голосования на выборах главы республики Хакасии будут подведены за 10 дней, сообщил журналистам глава избиркома республики Александр Чуманин в Абакане.

"Десять дней у нас по закону есть для того, чтобы подвести окончательные итоги голосования", — сказал Чуманин.

Он отметил, что прежде будет подписан итоговый протокол и рассмотрены все обращения. По информации регионального избиркома, в день голосования поступило 19 обращений, всего за кампанию — более 50. Чуманин подчеркнул, что грубых нарушений на выборах не зафиксировано.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Валентина Коновалова отдали 101 405 голосов (57,57%), против — 72 498 голосов (41,16%). Явка составила 45,73%.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвовал один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.