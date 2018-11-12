Дата вступления в должность избранного главы Хакасии пока не определена

АБАКАН, 12 ноя — РИА Новости. Дата вступления в должность главы Хакасии Валентина Коновалова, который победил на выборах 11 ноября, пока не определена, сообщил журналистам председатель избиркома республики Александр Чуманин в Абакане.

"По закону у нас избранный глава вступает в должность в присутствии депутатов ВС после подведения итогов голосования. Как такового срока нет. Когда это по времени, не могу определить", — сказал Чуманин.

Он отметил, что голоса избирателей уже подсчитаны, однако это предварительные цифры. Результаты выборов официально еще не утверждены.

"Они не утверждены на заседании избирательной комиссии. Итоговый протокол еще не подписан. Подписать протокол сможем только после рассмотрения всех обращений, которые поступили в день голосования в течение всей кампании", — сказал Чуманин.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Коновалова отдали 101 405 голосов (57,57%), против — 72 498 голосов (41,16%). Явка избирателей по состоянию на 19.30 по местному времени (за полчаса до закрытия участков) составила 43,3%.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвовал один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.