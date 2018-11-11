После обработки 80,93% протоколов в Хакасии Коновалов набрал 57,76% голосов

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Единственный кандидат на выборах главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) по итогам обработки 80,93% протоколов набирает 57,76% голосов избирателей, против него — 41,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК после обработки 80,93% протоколов, за Коновалова отдали 85 995 голосов (57,76%), против — 61 180 голосов (41,09%). Явка избирателей по состоянию на 19.30 по местному времени (за полчаса до закрытия участков) составила 43,3%.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.