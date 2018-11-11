Наблюдатели зафиксировали незаконную агитацию на выборах главы Хакасии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Наблюдатели на выборах главы Хакасии фиксируют незаконную агитацию, сообщил РИА Новости замруководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Во втором туре выборов в Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

По словам Григорьева, незаконная агитация, которую фиксируют наблюдатели, идет как за единственного кандидата Валетина Коновалова, так и против него.

"Фиксируем большое количество нарушений и прежде всего — распространение агитации в день голосования со стороны кандидата. У нас есть видео, которое записали сами жители, как идет агитация прямо на участках. Несколько случаев зафиксировано подвоза избирателей к самим участкам, также зарегистрированы микроавтобусы с агитацией КПРФ на участках", — сказал Григорьев по телефону РИА Новости, добавив, что были зафиксированы агитационные материалы и против Коновалова.

По словам Григорьева, по всем этим нарушениям будут направлены обращения в избирком республики.

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил РИА Новости, что существенных жалоб и замечаний по ходу голосования на выборах главы Хакасии пока не зафиксировано. По его словам, также пока не подтверждается информация о подвозах избирателей. Зампредседателя избиркома Хакасии Ирины Адмаевой, в свою очередь, также сообщала, что "жалоб по подвозам нет". Член ЦИК РФ Валерий Гальченко, который находится в Хакасии, в беседе с РИА Новости заявлял, что в данный момент информация о якобы подвозе избирателей проверяется.