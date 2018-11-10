День тишины перед выборами в Хакасии практически сорван, заявили в ОП

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Общественная палата зафиксировала очередное нарушение в день тишины в Хакасии, после чего можно утверждать, что день тишины практически сорван, сообщил РИА Новости замруководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.
Он отметил, что сам лично присутствовал при выявлении одного из нарушений.
"К нам на горячую линию ОП республики Хакасия позвонили люди и сказали, что идет раздача газет на сельхозрынке. Мы туда вместе с председателем Общественной палаты республики Хакасия выехали вместе и обнаружили, что факт подтверждается. У нас есть газета, очень большим тиражом изданная, где идет реклама в пользу кандидата Коновалова. Аналогично целый ряд других материалов агитационных сегодня распространялся", — пояснил собеседник агентства.
По словам Григорьева, в информационный центр, который сделала ОП Хакасии, местные жители передали "видеозапись, где совершенно не смущаясь, молодые люди распространяют агитационную продукцию за кандидата Коновалова".
Второй тур выборов главы республики Хакасия пройдет 11 ноября. В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Валентин Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат от Партии Роста Александр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. Также, он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре. В выборах будет участвовать один кандидат — представитель КПРФ Коновалов, в бюллетенях будут содержаться графы "за" и "против" кандидата.