День тишины перед выборами в Хакасии практически сорван, заявили в ОП

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Общественная палата зафиксировала очередное нарушение в день тишины в Хакасии, после чего можно утверждать, что день тишины практически сорван, сообщил РИА Новости замруководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

"Сегодня день тишины, и мы практически констатируем, что он сорван, то есть идет массовая агитация в пользу единственного кандидата", — сказал Григорьев.

Он отметил, что сам лично присутствовал при выявлении одного из нарушений.

"К нам на горячую линию ОП республики Хакасия позвонили люди и сказали, что идет раздача газет на сельхозрынке. Мы туда вместе с председателем Общественной палаты республики Хакасия выехали вместе и обнаружили, что факт подтверждается. У нас есть газета, очень большим тиражом изданная, где идет реклама в пользу кандидата Коновалова. Аналогично целый ряд других материалов агитационных сегодня распространялся", — пояснил собеседник агентства.

По словам Григорьева, в информационный центр, который сделала ОП Хакасии, местные жители передали "видеозапись, где совершенно не смущаясь, молодые люди распространяют агитационную продукцию за кандидата Коновалова".

"Мы написали вместе с председателем ОП республики Хакасия соответствующее заявление в избирком, приложили газету, и в правоохранительные органы тоже", — добавил член ОП РФ.

Второй тур выборов главы республики Хакасия пройдет 11 ноября. В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Валентин Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября‬. Пятнадцатого октября кандидат от Партии Роста Александр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. Также, он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре. В выборах будет участвовать один кандидат — представитель КПРФ Коновалов, в бюллетенях будут содержаться графы "за" и "против" кандидата.