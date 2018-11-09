Аксенов пригласил американцев в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал новые санкции США результатом лживой и лицемерной политики и пригласил американцев посетить полуостров, чтобы самим развенчать пропагандистские мифы.

Накануне спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе. В числе девяти организаций, оказавшихся под санкциями, — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

"На развитие нашей республики это никак не повлияет. Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины. Более того: попадание в санкционные списки – это дополнительная реклама для наших средств размещения… Чтобы развенчать пропагандистские мифы достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями полуострова. Так что приглашаем американцев в гости. Приезжайте, смотрите – и делайте выводы. Замечу, что в этом году наш полуостров посетили туристы из 132 стран", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

При этом, по его словам, тот факт, что санкции не работают, не отменяет сути и целей санкционной политики.

"С одной стороны, это дискриминация крымчан, нанесение максимального вреда именно населению полуострова. То есть фактически это логика войны, согласно которой для причинения ущерба противнику все средства хороши. Такие действия еще больше укрепляют нашу уверенность в правильности выбора, сделанного в 2014 году, в том, что, если бы не вмешательство России, наш регион ждала бы судьба Донбасса", — отметил Аксенов.

С другой стороны, по его словам, это попытка оказать психологическое давление на тех граждан западных стран, которые не доверяют пропаганде и собираются посетить Крым.

"И, конечно, это яркий пример лживой и лицемерной политики, когда государственный переворот в Киеве, совершенный при поддержке толпы из нескольких десятков тысяч человек, объявляется образцом демократии, а свободный выбор двух миллионов крымчан и севастопольцев – "аннексией" и "оккупацией", — отметил глава республики.

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