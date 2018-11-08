В Минобороны заявили о начале "наступления" на фальсификаторов истории

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Минобороны России планирует перейти от обороны к стратегическому наступлению в борьбе с фальсификациями истории России, заявил в среду начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.
По словам генерала, США и "верные им политические режимы" навязывают однополярную модель мироустройства, "что сопровождается беззастенчивым пересмотром итогов Второй мировой войны, извращением истинной роли Советского Союза в достижении победы над фашизмом".
"Мы пока в лучшем случае отвечаем фальсификаторам на их выпады, с большим или меньшим успехом разоблачаем из измышления по какому-то конкретному вопросу. Между тем давно пришло время формировать собственную повестку дня, создавать такую общественно-нравственную атмосферу, при которой любое сознательное отступление от правды истории воспринималось бы нашими согражданами как аномалия и вызывало отторжение", — констатировал Картаполов.
Он подчеркнул, что "созданное в Вооруженных силах Главное военно-политическое управление намерено действовать именно таким образом".
Работа предстоит многоаспектная, трудоемкая и потребует участия не только органов военного управления и военно-политических органов, но и широкой общественности, заключил генерал.