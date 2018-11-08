В Минобороны заявили о начале "наступления" на фальсификаторов истории

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Минобороны России планирует перейти от обороны к стратегическому наступлению в борьбе с фальсификациями истории России, заявил в среду начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Наш общий долг — поддержать большой общественный запрос на правдивую, объективную информацию о военном прошлом Отечества, на переход в сражении за историческое здравомыслие россиян от обороны к стратегическому наступлению", — сказал Картаполов на конференции "Военная наука России через призму личности".

По словам генерала, США и "верные им политические режимы" навязывают однополярную модель мироустройства, "что сопровождается беззастенчивым пересмотром итогов Второй мировой войны, извращением истинной роли Советского Союза в достижении победы над фашизмом".

История Второй мировой войны стала объектом наибольших фальсификаций, считает Картаполов. Меж тем сражения на этом военно-историческом фронте влияют "на формирование исторического сознания и патриотических качеств" россиян.

"Мы пока в лучшем случае отвечаем фальсификаторам на их выпады, с большим или меньшим успехом разоблачаем из измышления по какому-то конкретному вопросу. Между тем давно пришло время формировать собственную повестку дня, создавать такую общественно-нравственную атмосферу, при которой любое сознательное отступление от правды истории воспринималось бы нашими согражданами как аномалия и вызывало отторжение", — констатировал Картаполов.

Он подчеркнул, что "созданное в Вооруженных силах Главное военно-политическое управление намерено действовать именно таким образом".

"Задачу противостояния фальсификациям истории считаем для ГВПУ одной из наиболее важных. Решаться она может по-разному, но уже сегодня, что называется, без дополнительных затрат следует сделать в этом отношении заметный шаг вперед и предусмотреть в программе военно-политической подготовки со всеми категориями военнослужащих вопросы, раскрывающие борьбу за правду истории", — сообщил замминистра.

Работа предстоит многоаспектная, трудоемкая и потребует участия не только органов военного управления и военно-политических органов, но и широкой общественности, заключил генерал.