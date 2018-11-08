Слуцкий усомнился в скорой нормализации отношений России и США

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия и США не смогут в ближайшей перспективе разговаривать конструктивно и на равных, "без вашингтонского менторского тона".

"Российская карта "по-прежнему удобна для политических спекуляций в истеблишменте США, она стала вечной для идеологов и последователей идеи американской гегемонии, поскольку мы не собираемся "плясать под дудку" США, полностью отвергаем диктат Вашингтона в мировых делах и проводим собственную сбалансированную политику", — написал Слуцкий в Facebook.

По мнению парламентария, именно поэтому "США намерены продолжать давление на нас любыми, пусть даже самими абсурдными средствами – продолжением разбирательств "российского вмешательства", введением санкций, нагнетанием военной истерии".

"Но, как известно, действие порождает противодействие, и вновь Россия будет вынуждена отвечать адекватно. Надеюсь, что когда-нибудь нам удастся разговаривать конструктивно и на равных, без вашингтонского менторского тона, прикрывающего свои собственные корыстные интересы в геополитике. Но, очевидно, пока это не ближайшая перспектива", — заключил он.