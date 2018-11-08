В "Единой России" рассказали об итогах проверки гозакупок в регионах

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Проверка прозрачности и правильности проведения госзакупок в регионах выявила 37 субъектов РФ "в зоне риска", сообщает пресс-служба "Единой России".

Проверка была проведена в рамках проекта ЕР "Городская среда". "В зону риска вошли 28 регионов, которые запланировали окончание благоустройства на ноябрь-декабрь, и девять регионов, где отсутствует важная информация о гарантийных сроках и сметной документации", – сказал координатор "Городской среды" Павел Качкаев, которого цитирует пресс-служба.

В число девяти регионов вошли Бурятия, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Санкт-Петербург, Владимирская область, Кировская область, ЯНАО, Красноярский край, Камчатский край.

Отмечается, что по срокам исполнения работ 28 регионов запланировали окончание благоустройства на ноябрь-декабрь, в том числе на последние числа декабря — Санкт-Петербург, Крым, Дагестан, Ставропольский край.

"Отнесение окончания работ на конец года опасно как с точки зрения климатических рисков, так и с точки зрения работы с подрядчиком, в том случае если в проведении работ будут обнаружены недочеты", – подчеркнул Качкаев.

В ходе выборочной проверки оценивалась полнота и доступность информации для граждан по пяти основным критериям: информация о гарантиях на производимые работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы по работам.

"Мониторинг показал, что в целом по стране ситуация с доступностью и прозрачностью информации о госзакупках по проекту достаточно высокая", – резюмировал Качкаев, отметив, что информация о нарушениях будет передана в Минстрой РФ, а ситуацию партпроект будет держать под контролем.