Жириновский предложил называть глав регионов "хозяевами"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать руководителя региона из губернатора или главы республики в хозяина или эмира, фермера — в кулака, а в быту обращаться к мужчинам и женщинам "барин, барыня" или "сударь, сударыня".

"Руководителя субъекта России можно называть хозяин, а не губернатор или глава республики, в Средней Азии — эмир, а не губернатор области, в сельском хозяйстве — кулак, вместо слов фермер, колхозник. В бытовом разговоре обращаться к мужчинам — барин, к женщинам — барыня, и так далее — сударь, сударыня", — приводит слова Жириновского пресс-служба партии.

"Никакие революции, реформы не должны влиять на русский язык, исторически сложившиеся обращения", — подчеркнул политик.