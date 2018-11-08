Медведев прервал выступление главы РЖД, призвав не хвалиться успехами

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прервал выступление гендиректора РЖД Олега Белозерова на заседании правительства и призвал его не хвалиться успехами, а сообщать о существенных моментах, которые необходимо приложить к протокольному решению по рассмотрению вопроса о финансовых планах и инвестиционной программе компании.

"Коротко какие-то существенные вещи нужно обозначить, я имею в виду не по вашим достижениям, а по тому, что делать, по протокольному решению", — сказал Медведев перед выступлением Белозерова, после чего глава РЖД стал рассказывать про высокий уровень грузооборота, которого удалось достичь.

"Давайте не про достижения. Вы: "Да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот — выше советского". Олег Валентинович, я вас похвалил, когда мы на сортировочной были (станции), вы молодцы. Но цель наша сегодняшняя не в том, чтобы еще раз отрапортовать. Есть что-то в протокол? Или я подпишу его в том виде, в котором он есть?"- отметил Медведев.

В ответ Белозеров сообщил, что протокол составлен с учетом всех пожеланий РЖД.

Медведев раскритиковал главу РЖД за "рапорты о достижениях" pic.twitter.com/UpJ4c5N6ZQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 8 ноября 2018 г.

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