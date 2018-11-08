В Кремле оценили ситуацию с границей между Чечней и Ингушетией

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В Кремле следят за ситуацией по границе между Ингушетией и Чечней, ждут решения Конституционного суда РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

"Следим, будем ждать решение Конституционного суда… Нет, это рабочая ситуация, она решается в судебном порядке, это абсолютно нормальная ситуация, но спорная, скажем так, ситуация. Спор урегулируется в судебном порядке", — сказал Песков на вопрос о том, следят ли в Кремле за этой историей.

Запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке соответствия конституции соглашения об установлении границы между Чечней и Ингушетией поступил в Конституционный суд РФ, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда. В конце октября Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным закон, утвердивший соглашение о границе с Чечней.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. С 8 октября митинг был санкционирован и проходил на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании.

С представителями митингующих дважды встречались полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин. Срок санкционированного митинга истекал 17 октября, власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. В тот же день организаторы митинга решили приостановить его до 31 октября.