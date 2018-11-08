В МИД прокомментировали промежуточные выборы в США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Промежуточные выборы — это внутреннее дело США, Россия в эти дела не вмешивается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о влиянии итогов промежуточных выборов на отношения Вашингтона и Москвы.

"Честно говоря, это внутреннее дело США, о чем мы неоднократно говорили и подтверждали нашу позицию. Странно это делать из года в год, но учитывая ту атмосферу, которая была заложена США, я имею в виду политиками, представителями различных политических движений, мы вынуждены каждый раз подчеркивать, что это внутреннее дело США. Поэтому мы не видим необходимости комментировать, поскольку речь идет о внутренних делах другого суверенного государства. Россия в эти дела не вмешивается", — сказала дипломат на брифинге в четверг.

Захарова выразила надежду, что несмотря на очень сложную внутриполитическую обстановку в США, Вашингтон сможет уделять внимание нормализации отношений с Россией.