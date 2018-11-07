МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Решение не проводить продолжительную встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября было принято обеими сторонами совместно по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного действия, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он отметил, что свои опасения на этот счет французские партнеры довели до американской и российской сторон.
"С учетом этих соображений было принято решение и в Вашингтоне, и в Москве воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших президентов и ориентироваться на организацию такой встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита "двадцатки", — сказал Ушаков.