МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Решение не проводить продолжительную встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября было принято обеими сторонами совместно по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного действия, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Понятно, что сообщение о проведении встречи Путина и Трампа в Париже вызвало огромный интерес в международных политических кругах и СМИ. С учетом этого французские коллеги, после того как была анонсирована эта встреча, стали высказывать опасения, что сама встреча и даже процесс ее подготовки может отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий, то есть 100-летия окончания Первой мировой войны и планируемого Международного форума мира", — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что свои опасения на этот счет французские партнеры довели до американской и российской сторон.

"С учетом этих соображений было принято решение и в Вашингтоне, и в Москве воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших президентов и ориентироваться на организацию такой встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита "двадцатки", — сказал Ушаков.