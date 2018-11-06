Путин обсудил с постоянными членами Совбеза санкции США в отношении Ирана

Выход США из ядерной сделки по Ирану (658)

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию после введения Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана, а также вопросы подготовки к саммиту ОДКБ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединенными Штатами санкций против Ирана", — сказал он. "Был акцентирован незаконный характер подобных действий", — отметил Песков.

"В контексте подготовки к запланированному на этой неделе визиту в Астану на совещании также затрагивалась проблематика ОДКБ", — сообщил пресс-секретарь.

"Обсуждались и актуальные текущие вопросы социально-экономического характера", — добавил он.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.