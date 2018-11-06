Россия предложила Испании создать рабочую группу по кибербезопасности

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил создать совместную испано-российскую группу по кибербезопасности.

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Жозепом Боррелем Лавров отметил, что его испанский коллега в ходе беседы "обращал внимание на то, что некоторые СМИ РФ якобы выходят за рамки своей журналистской деятельности и занимаются недозволительным вмешательством в различные избирательные внутренние процессы в других государствах".

"Я, как я вам сейчас говорю, господину министру сказал, что мы предпочитаем подобного рода озабоченности обсуждать не через микрофон, а профессионально, если есть вопросы к кому-то из российских граждан, из российских СМИ. Мы не хотим, чтобы отношения с Испанией, с нашим добрым другом портились. И мы хотим, чтобы такие озабоченности не замалчивались, а предъявлялись на основе конкретных фактов", — заявил Лавров.

Он добавил, что напомнил Боррелю "о том, что мы всем нашим европейским партнерам и американским партнерам неоднократно предлагали и предлагаем создать рабочие двусторонние механизмы по проблемам кибербезопасности".

"Это тема, которая будет с нами очень долго. Киберпространство используется в самых разных целях, в том числе неблаговидных, и мы за то, чтобы рассматривать любые возникающие вопросы через профессиональный диалог. Мне показалось, что наши испанские партнеры заинтересовались идеей создания двусторонней рабочей группы по взаимодействию в сфере обеспечения кибербезопасности", — отметил российский министр.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".