Песков не стал уточнять причину отмены переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о том, что полноформатные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября были отменены якобы по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран 11 ноября встретятся в Париже, где пройдут мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны.

"Нет, вы знаете, я оставлю это без комментариев. В Париже действительно будет много глав государств и правительств, и очень насыщенная повестка дня с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятий", — сказал Песков, комментируя публикацию газеты "Коммерсант", где со ссылкой на диписточники сообщалось, что полноформатная встреча Путина и Трампа якобы была отменена по просьбе Макрона.

"Действительно, пока сошлись на том, что там будет затруднительно сделать полноформатную встречу, но на ногах так или иначе они пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться с тем, чтобы обстоятельно поговорить", — добавил он.

В понедельник вечером Трамп заявил, что "не уверен" во встрече с Путиным в Париже, но не исключил встречу с российским лидером на "большой двадцатке" в Аргентине. Песков ранее заявил РИА Новости, что Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже, но встреча будет "на ногах" из-за формата мероприятий, лидеры договорятся о полноформатной встрече в будущем.