Свердловское отделение ЕР разберется с высказываниями чиновницы о молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Свердловское отделение партии "Единая Россия" разберется с высказываниями руководителя департамента молодежной политики региона Ольги Глацких, которая на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального исполкома ЕР Максим Бестфатер.

Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. На записи женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство об этом не просило. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал некорректным высказывание чиновницы и обещал разобраться в ситуации.

"Позиция партии целиком и полностью наоборот: мы всегда выступали за то, что государство должно поддерживать маленьких россиян, семьи, рождение детей. На это все необходимо обращать внимание и необходима поддержка государства. С теми фразами, которые были высказаны Ольгой Глацких, мы в корне не согласны", — сказал Бестфатер.

Собеседник агентства добавил, что партия будет разбираться, имела ли место оговорка или слова были вырваны из контекста. "Много есть вопросов, на которые необходимо найти ответы, потому что, действительно, весьма неоднозначное высказывание. Может быть, слова вырваны из контекста. В любом случае, мы будем в этом деле разбираться", — уточнил он, отметив, что пока речь об отстранении Глацких от членства в партии не идет.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она стала главой департамента молодежной политики Свердловской области.