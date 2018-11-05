МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко не согласилась с музыкантом Сергеем Шнуровым, который опубликовал в интернете стихотворение о том, что раскрытие дела об изнасиловании девушки-полицейской в Уфе не изменит ситуацию в правоохранительных органах.

Ранее певец Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стих, посвященный делу об изнасиловании девушки-дознавателя в уфимском отделении полиции. В своем стихотворении Шнуров признается, что "не верит своим глазам". По его мнению, "кто-то выйдет, кто-то сядет", но ситуация в правоохранительных органах не изменится.

"Реакция Шнурова абсолютно правильная, только то, что (ситуация) не изменится, с этим я не согласна. На мой взгляд, ситуация в полиции меняется…" — заявила РИА Новости Драпеко.

При этом депутат подчеркнула, что "кадровая работа – это первое, чем должны заниматься начальники правоохранительных органов".

"Я думаю, то, что в полиции происходят такие факты, и мы действительно о них узнаем из хроники, значит, что их раскрывают. Люди все время работают с насилием, а значит, первые подвергаются "заражению" в ситуации вседозволенности и насилия, но спрашивать с них нужно очень строго. Я думаю, что так и будет", — подчеркнула Драпеко.

Парламентарий добавила, что не удивлена тому, что Шнуров использовал ненормативную лексику в своем стихотворении. "От Шнурова – я не удивлюсь, он и со сцены ненормативную лексику использовал, хотя это запрещено законом", — сказала депутат.

Кировский суд Уфы ранее заключил под стражу троих фигурантов дела о групповом изнасиловании дознавательницы — бывшего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майора Павла Яромачука и экс-начальников ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковников Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел в ночь на вторник, 30 октября, в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. По данным источника РИА Новости, заявившая об изнасиловании 23-летняя девушка – дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.

Решение министра внутренних дел Башкирии Романа Деева заподозренные в изнасиловании полицейские уволены из органов. Признают ли подозреваемые себя виновными, пока неясно. Их версия произошедшего также еще не известна.

В МВД Башкирии началась служебная проверка, призванная выявить "причины и условия, способствовавшие совершению преступления". Кроме того, для ревизии ситуации из Москвы выехали сотрудники центрального аппарата МВД РФ.