Нетаньяху хочет встретиться с Путиным в Париже 11 ноября

ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 11 ноября в Париже, заявил журналистам в понедельник заместитель гендиректора Департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Нетаньяху в Париже, заявил, что пока график президента предусматривает только беседу с американским коллегой Дональдом Трампом, но возможно общение "на ногах".