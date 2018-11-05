Нетаньяху хочет встретиться с Путиным в Париже 11 ноября

ИЕРУСАЛИМ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 11 ноября в Париже, заявил журналистам в понедельник заместитель гендиректора Департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

"Это все находится в процессе. Будет ли такая встреча, я еще не знаю. Ситуация с этим мероприятием сложна по времени, формат не могу назвать. Они 100% встретятся и будут разговаривать, но будет ли это за столом или как-то еще, пока неясно", — сказал Бен-Цви российским журналистам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Нетаньяху в Париже, заявил, что пока график президента предусматривает только беседу с американским коллегой Дональдом Трампом, но возможно общение "на ногах".