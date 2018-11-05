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Политика

В Госдуме оценили план по "возвращению" Крыма в состав Украины

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Ноябрь 2018 (19)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму. Архивное фотоРоссийский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Все планы, вынашиваемые на Украине по возращению Крыма, сродни фантастическим рассказам, их нереально реализовать ни в нынешних условиях, ни в перспективе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Азовское море. Архивное фото
© РИА Новости / А. Молчалин
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Бывший депутат Верховной рады, экс-прокурор Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne заявил, что через 3-4 года жители Крыма захотят вернуться в состав Украины, отметив, что для такого развития событий Украине необходимо добиться высоких экономических показателей. Пискун также предложил Украине обратиться в международный суд, чтобы добиться от Москвы компенсации "убытков". При этом Пискун не стал отрицать, что крымчане сами хотели воссоединения с Россией. По его словам, также необходимо понять, что в ближайшее время полуостров не вернется в состав Украины. Пискун призвал не врать на этот счет украинскому народу.

"Мы видим, что на Украине появилось очень много талантливых фантастов. Правда, фантасты сумасшедшие, потому как здравому человеку не придет такое в голову. Реализовать это нереально, ни в нынешних условиях, ни тем более в перспективе", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, украинские власти не имеют никакого морального права говорить о компенсациях за Крым.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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"Крым и крымский народ на протяжении более 20 лет пребывания под юрисдикцией Украины эксплуатировали, не вкладывали ни копейки в инфраструктуру полуострова, который находился в плачевном состоянии. Вытаскивали все: начиная от полезных ископаемых, заканчивая людскими и финансовыми ресурсами. Сейчас Крым развивается и никаких желающих стоять в очереди, чтобы вернуться назад в ту систему, не будет. Не дождутся. Крымчане досыта нахлебались коррупционной и кровавой украинской властью", — сказал Шеремет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Взяли на испуг
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Взяли на испуг
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