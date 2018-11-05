СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Все планы, вынашиваемые на Украине по возращению Крыма, сродни фантастическим рассказам, их нереально реализовать ни в нынешних условиях, ни в перспективе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Мы видим, что на Украине появилось очень много талантливых фантастов. Правда, фантасты сумасшедшие, потому как здравому человеку не придет такое в голову. Реализовать это нереально, ни в нынешних условиях, ни тем более в перспективе", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, украинские власти не имеют никакого морального права говорить о компенсациях за Крым.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".