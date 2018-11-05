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Политика

Эксперты назвали плюсы включения Забайкалья и Бурятии в состав ДФО

(обновлено: 06:58 05.11.2018)
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© Фото : Чита.Ру/Сергей БумагинПоселок в Забайкальском крае. Архивное фотоПоселок в Забайкальском крае. Архивное фото
© Фото : Чита.Ру/Сергей Бумагин

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя — РИА Новости. Включение Бурятии и Забайкальского края в состав ДФО может привести к реорганизации в научной сфере, а также дать округу больше возможностей для самостоятельности, при этом жители Дальнего Востока, скорее всего, не почувствуют на себе изменений, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Берег Байкала. Архивное фото
© Юлия Маклакова
В Госдуме рассказали о пользе от перевода Бурятии и Забайкалья в состав ДФО

В воскресенье стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

Науку могут переподчинить

По мнению директора Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) профессора Александра Латкина, Бурятия и Забайкальский край и так "тяготеют" к Дальнему Востоку, а теперь "уютно вписываются в ДФО, оформляя его образ в геометрическом плане".

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Глава Бурятии рассказал о преимуществах после вхождения региона в ДФО
"Такое решение может повлечь реорганизацию в научной сфере — если сейчас наука в Забайкалье подчиняется Сибирскому отделению РАН, то теперь может перейти в подчинение ДВО РАН — это плюс. Кроме того, теперь будет удобно с точки зрения транспорта: Дальний Восток становится крупным хабом, аэропорт Хабаровска свяжет все эти регионы, будем чаще ездить к ним, они — к нам", — рассказал Латкин РИА Новости.

По его словам, кроме того, присоединение двух регионов дает Дальнему Востоку прирост населения, в том числе поэтому абсолютная величина федеральных вливаний в округ увеличится.

"Но обычные жители Дальнего Востока, думаю, существенных перемен не заметят. При этом встает вопрос — а надо ли в этом случае переносить столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток? Владивосток уже и так является центром международного сотрудничества. А географически Хабаровск является центром округа: час пути из Читы, час — из Владивостока. В этом случае, на мой взгляд, нет смысла менять ситуацию", — отметил профессор.

Расширение экономических преференций

Городская набережная вдоль реки Амур в Хабаровске. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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В Хабаровске подготовят обоснование о сохранении статуса столицы ДФО
"Решение включить в состав ДФО Бурятию и Забайкальский край связано с необходимостью распространить на них особые экономические режимы, которые предусмотрены для инвесторов на Дальнем Востоке. Одно из очевидных решений для распространения таких преференций — включить регионы в состав округа", — рассказал РИА Новости политолог Сергей Гребенюк.

По его словам, в краткосрочной перспективе жители регионов не заметят существенных перемен, а в долгосрочной такое решение может стать толчком для развития бизнеса в ДФО.

"При этом на макроуровне это укрепит статус полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Кроме того, тот факт, что президент показал, что округ не является стабильной единицей, может прирастать, стимулирует обсуждение вопроса о переносе столицы Дальнего Востока", — отметил Гребенюк.

ДФО нужно больше самостоятельности

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток
Другой эксперт — ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев считает, что переход Бурятии и Забайкальского края в состав ДФО закрепляет решение, которое существовало давно.

"Эти регионы — меньше по доле энергетики, по состоянию номенклатуры… Но существует стратегия развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2020 года. Поэтому под этой идеей есть определенное здравое основание, вопрос сводится к централизации. В данном случае может быть обеспечен прорыв в управлении регионом, и Дальнему Востоку могут дать больше возможностей для самостоятельности", — сказал собеседник.

При этом, по его словам, от самого факта присоединения двух регионов к ДФО экономические условия в округе не изменятся без фундаментальных перемен внутри него. В том числе, по словам Авдеева, нужно, чтобы решения принимались на местах, тогда в регион придет капитал, а следом увеличится численность населения.

Центром ДФО с момента его образования в 2000 году является Хабаровск. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что поручает Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад президенту с технико-экономическим обоснованием, затратами и преимуществами.

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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Katanovsh
Товарищи из ЦК КПСС передали:
1. Донбасс в Украинскую ССР.
Теперь там война.
2. Город Ош в Киргизскую ССР.
Было две резни. Погибло более 7000 человек.
3. Нагорный Карабах.

И так далее.

Вопрос, - Почему, многие люди в России, так не любят, когда повышается цена на топливо для грузовых и легковых автомобилей.
06:59
05.11.2018
ОтветитьНе отвечать
vv166.konstantinov
Да никакой разницы не вижу.
06:58
05.11.2018
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Дмитрий Копотев
Тот же ..., только в другой руке. И под эту лавочку, наймут еще банду трутней чтоб деньжата отмывать.
06:30
05.11.2018
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