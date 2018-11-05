В ходе визита Медведева в Китай подпишут большой пакет документов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов готовят к подписанию в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Китай, сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

Медведев 5-7 ноября посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. В первый день визита, 5 ноября, в Шанхае российский премьер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия Первой китайской международной выставки импортных товаров.

"Седьмого ноября в Пекине Дмитрий Медведев и Ли Кэцян проведут 23-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая, итоги которой найдут отражение в коммюнике встречи. К подписанию готовится солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов", — сообщил Приходько в преддверии визита.