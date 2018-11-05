Россия и Китай оценят реализацию проекта по межрегиональному сотрудничеству

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Китай предполагается обсудить вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе будут даны оценки реализации нового проекта — годов российско-китайского межрегионального сотрудничества, сообщил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита.

Медведев 5-7 ноября посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Приходько отметил, что в рамках предстоящих контактов предполагается затронуть, в частности, вопросы двустороннего гуманитарного сотрудничества.

"Будут даны оценки реализации запущенного в этом году нового масштабного проекта — годов российско-китайского межрегионального сотрудничества, в рамках которого в 2018-2019 годах организуется большое количество мероприятий, направленных на укрепление связей на уровне административно-территориальных образований двух стран", — рассказал представитель аппарата правительства.